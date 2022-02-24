Sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'yı dolandırmaktan tutuklanan şüpheliye 17 yıla kadar hapis istemi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya operasyon emri verdi ABD Başkanı Bidendan ilk açıklamaRusya operasyon emri verdi! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama#RUSYA
Ukraynadan son durumu canlı yayında aktardı: Burası daha yeni vurulduUkrayna'dan son durumu canlı yayında aktardı: Burası daha yeni vuruldu#Ukrayna
Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumRusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Rusya
Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu Putin operasyon için emri verdi: Donbasa askeri harekat başladıRusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu! Putin operasyon için emri verdi: Donbas'a askeri harekat başladı#Rusya
Son dakika... Dışişleri Bakanlığından Ukraynadaki vatandaşlar için duyurduSon dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki vatandaşlar için duyurdu#Dışişleri Bakanlığı
Ukrayna lideri Zelenskiyden ilk açıklama Sıkıyönetim ilan edildiUkrayna lideri Zelenskiy'den ilk açıklama! Sıkıyönetim ilan edildi#Ukrayna
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: HarkovSavaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov#Rusya-Ukrayna
Putin emri verdi operasyon başladı BM Genel Sekreteri Antonio Guterresten çarpıcı sözlerPutin emri verdi operasyon başladı! BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten çarpıcı sözler#RUSYA
Kievde canlı yayında patlama sesleri CNN muhabirinin zor anları...Kiev'de canlı yayında patlama sesleri! CNN muhabirinin zor anları...#RUSYA
Bakan Dönmez: Birkaç günlük oynama etkilemezBakan Dönmez: Birkaç günlük oynama etkilemez#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Rusya’nın kasasında para, elinde doğalgaz silahı varRusya’nın kasasında para, elinde doğalgaz silahı var#Rusya
Kriz bitti mi Alişandan sürpriz hamleKriz bitti mi? Alişan'dan sürpriz hamle#Alişan
Bakan Ersoy: Tedbirler alındı krize hazırlıklıyızBakan Ersoy: Tedbirler alındı krize hazırlıklıyız#Kültür Ve Turizm Bakanı
Survivora veda eden isim belli oldu Nisanın arkadaşı sessizliğini bozdu...Survivor'a veda eden isim belli oldu! Nisa'nın arkadaşı sessizliğini bozdu...#Yunus Emre Özden
Putin’in ulusuna seslenişini dinlerkenPutin’in ulusuna seslenişini dinlerken#Vladimir Putin
HABERLERGündem Haberleri

Sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'yı dolandırmaktan tutuklanan şüpheliye 17 yıla kadar hapis istemi

#Nilüfer Narlı#Dolandırıcılık#Soruşturma
Sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlıyı dolandırmaktan tutuklanan şüpheliye 17 yıla kadar hapis istemi

Telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, yaklaşık yarım milyon lira dolandırdığı sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın, ziynet eşyasını da almaya çalışırken polisin suçüstü operasyonuyla yakalanarak tutuklanan Mustafa Sakar (24), hakkındaki soruşturma tamamlandı. Şüpheli Sakar hakkında 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. İddianameye göre, kendisini istihbarat polisi Mehmet Cevat Ateş olarak tanıtan şüpheli tarafından ilk 28 Ocak'ta telefonla aranan Prof. Nilüfer Narlı, üzerine birden fazla hat çıkarılarak bu hatlarla kara para aklandığı ve FETÖ suçlarında kullanıldığı söylendi. Şüpheli Mustafa Sakar, Profesör Narlı'ya masum olduğunu bildiklerini ve operasyon kapsamında yardımcı olmasını istediklerini söyledi. Grup amirlerinin Adem Travacı olduğunu belirten şüpheli, kendisinin ve amiri olduğunu iddia ettiği iki kişinin polis kimlik kartlarının fotoğrafını WhatsApp üzerinden yolladı. E-devletten üzerine hat açıldığını kontrol edebileceği söylenen Narlı, e-devlette hat açıldığını göremeyince kendisini arayan şüpheliye bunu söyledi. Şüpheli ise profesyonelce gizlendiği için göremediğini, hattın Narlı'ya ait olduğunu gösteren bir fotoğrafı WhatsApp'tan gönderdi. Şüpheli Sakar, Nilüfer Narlı'yı 31 Ocak'a kadar sürekli aradı. Operasyonun MİT, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Merkez Bankası koordinesinde yapıldığını ve gizli olduğu için kimseye söylememesini belirtti. 

Haberin Devamı

BARIŞ-PINAR ŞİFRESİYLE PARAYI TESLİM ALDI

Şüpheli daha sonra banka hesaplarının terör örgütlerince ele geçirilebileceğini söyleyerek hesap bilgilerini ve tapu bilgilerini sordu. 2 Şubat'ta çalıştığı üniversitedeyken aranan Narlı'dan paralarını çekmesi istendi. 13 bin 200 dolar ve 17 bin 100 euro çeken Narlı, eve döndü. Şüpheli paraların kriminal tarafından inceleneceğini söyleyerek kapısına gelen kişiye Barış ve Pınar şifresiyle teslim etmesini söyledi. Narlı'nın ikametinin önüne gelen şüpheli, "Barış" derken, Narlı da "Pınar" diyerek para dolu iki poşeti şüpheliye verdi. 

Gözden Kaçmasın

Son kurban sosyolog Prof. Nilüfer Narlı oldu... Barış-Pınar parolasıyla dolandırıldıSon kurban sosyolog Prof. Nilüfer Narlı oldu... 'Barış-Pınar' parolasıyla dolandırıldıHaberi görüntüle

İKİNCİ EYLEMİNDE ZİYNET EŞYASINI İSTEDİ

Devam eden süreçte 3 Şubat'ta şüpheli tarafından yeniden aranan Nilüfer Narlı, paraların bir kısmında suç unsuruna rastlandığı söylenerek, bu kez bankalarda ziynet eşyası soruldu. Bu durumdan şüphelenen Narlı, bir avukat arkadaşına sorunca dolandırıldığını anladı. Bunun üzerine savcılığa şikayette bulundu. Savcılık talimatıyla şüpheli Mustafa Sakar'a suç üstü operasyonu yapıldı. Polisle ortak hareket eden Nilüfer Narlı, 16 bin 800 dolar, 2 burma bilezik, Reşat altınlı kolye, altın kösteğini çantaya koyarak şüpheli ile buluştu. Narlı şüpheliye çantayı verdi. Polis takibindeki şüpheli ise yakalandı. 

Haberin Devamı

ÇANTAYI NARLI'NIN VERDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Şüpheli Mustafa Sakar savunmasında, yakalandığı gün şikayetçiden sigarasını yakmak için çakmak istediğini, sigarasını yaktıktan sonra şikayetçinin "Şunu çöpe atar mısın" diyerek çanta verdiğini, çantayı alıp bir iki metre yürüdükten sonra yakalandığını söyleyerek suçlamayı reddetti. 

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, her iki olayda da ziynet eşyasının ve paraların yakalanması, Nilüfer Narlı'nın şüpheliyi teşhis etmiş olması, şüphelinin cep telefonunda Narlı'nın ev adresinin bulunması nedeniyle ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kaydedildi. İkinci eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı ifade edilen iddianamede, 5 Şubat'ta tutuklanan şüpheli Mustafa Sakar'ın zincirleme olarak "Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 5 yıldan 17 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Sakar, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nilüfer Narlı#Dolandırıcılık#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti