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Sosyetenin tanınan ismi Servet Koçak'ın ölümünün gizlendiği iddiası: Koçak ailesinde vasi savaşı! Dava dilekçesinde dikkat çeken detay

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#Servet Koçak#Naciye Koçak#Vasi Savaşı
Sosyetenin tanınan ismi Servet Koçakın ölümünün gizlendiği iddiası: Koçak ailesinde vasi savaşı Dava dilekçesinde dikkat çeken detay
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 15:46

Sosyetenin tanınan isimlerinden Servet Koçak'ın 10 Mayıs tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından aile içindeki gerilim yeni bir boyut kazandı. Koçak'ın kardeşlerinin, Naciye Koçak hakkında mahkemeye başvurarak vasi atanması talebinde bulunduğu öğrenildi. Aileye ait olan icralık yalı ise havadan görüntülendi.

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Servet Koçak'ın 10 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinin ardından aile içinde baş gösteren anlaşmazlıkların hukuki bir zemine taşındığı ortaya çıktı. İddialara göre Koçak'ın kardeşleri, Servet Koçak'ın ölümünden önce mahkemeye başvurarak Naciye Koçak hakkında vasi atanmasını talep etti.

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Dava dilekçesinde Naciye Koçak'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı ve savurgan davranışlar sergilediği ileri sürüldü.

Sosyetenin tanınan ismi Servet Koçakın ölümünün gizlendiği iddiası: Koçak ailesinde vasi savaşı Dava dilekçesinde dikkat çeken detay

BOĞAZ'DAKİ YALI DOSYADA YER ALDI

İddialara göre aileye ait yalının icra sürecine girmesinin sorumluluğu da dava dosyasında Naciye Koçak'a yüklendi. Yargı makamlarına sunulan dosyada Naciye Koçak'ın mali işlemleri, aile fertleriyle ilişkileri ve çeşitli tasarruflarına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı öne sürüldü. Öte yandan icralık olan yalı ise havadan görüntülendi.

Sosyetenin tanınan ismi Servet Koçakın ölümünün gizlendiği iddiası: Koçak ailesinde vasi savaşı Dava dilekçesinde dikkat çeken detay

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SERVET KOÇAK'IN ÖLÜMÜNÜN GİZLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Dava dosyasındaki çarpıcı iddialardan biri de Servet Koçak'ın vefat sürecine ilişkin oldu. İddiaya göre, Koçak'ın ölümü aile bireylerinin tamamından gizlendi, defin işlemleri sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi ve süreç boyunca çelişkili açıklamalar yapıldığı öne sürüldü. Hukuki süreç ve mahkemenin vasi talebine ilişkin kararı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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#Servet Koçak#Naciye Koçak#Vasi Savaşı

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