Sosyetenin tanınan ismi Servet Koçak'ın ölümünün gizlendiği iddiası: Koçak ailesinde vasi savaşı! Dava dilekçesinde dikkat çeken detay

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Servet Koçak'ın 10 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinin ardından aile içinde baş gösteren anlaşmazlıkların hukuki bir zemine taşındığı ortaya çıktı. İddialara göre Koçak'ın kardeşleri, Servet Koçak'ın ölümünden önce mahkemeye başvurarak Naciye Koçak hakkında vasi atanmasını talep etti.

Dava dilekçesinde Naciye Koçak'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı ve savurgan davranışlar sergilediği ileri sürüldü.

İddialara göre aileye ait yalının icra sürecine girmesinin sorumluluğu da dava dosyasında Naciye Koçak'a yüklendi. Yargı makamlarına sunulan dosyada Naciye Koçak'ın mali işlemleri, aile fertleriyle ilişkileri ve çeşitli tasarruflarına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı öne sürüldü. Öte yandan icralık olan yalı ise havadan görüntülendi.

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SERVET KOÇAK'IN ÖLÜMÜNÜN GİZLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Dava dosyasındaki çarpıcı iddialardan biri de Servet Koçak'ın vefat sürecine ilişkin oldu. İddiaya göre, Koçak'ın ölümü aile bireylerinin tamamından gizlendi, defin işlemleri sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi ve süreç boyunca çelişkili açıklamalar yapıldığı öne sürüldü. Hukuki süreç ve mahkemenin vasi talebine ilişkin kararı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.