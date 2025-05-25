Sosyalist Enternasyonal İstanbul’da... İsrail'e çağrı: İşgali durdur

Haberin Devamı

İstanbul’da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’nın dünkü oturumunun açılışında Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinden yolladığı mektup okundu. Mektubun okunmasının ardından konsey toplantısına katılan 81 ülkenin üyeleri, ellerindeki ‘İmamoğlu’na Özgürlük’ yazılı görselleri havaya kaldırarak İmamoğlu’na destek verdi.

GAZZE’YE SESSİZ KALAMAYIZ

Toplantıda konuşan İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez, zulme karşı birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekerek, Gazze’de yaşanan insani krize değindi. Gazze’de ailelerin büyük acılar yaşadığını belirten Sanchez, çocukların açlık ve ölüm riski altında olduğunu söyledi, bu şartların derhal sonlandırılması gerektiğini dile getirdi. İspanya Başbakanı, uluslararası hukukun ihlal edilmesine karşı durulması gerektiğini belirterek, hukukun üstünlüğünün gözetilmediği bir ortamda sessiz kalmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

Haberin Devamı

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Konuşmasında İsrail’e çağrıda bulunan Sanchez, Gazze’deki işgale, askeri operasyonlara ve ablukaya son verilmesi gerektiğini söyledi, Filistinlilerin zorla topraklarından çıkarılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu. İspanya ve Filistin’in ortak bir öneriyle BM (Birleşmiş Milletler) Genel Kurulu’na başvurmaya hazırlandığını duyuran Pedro Sanchez, bu teklifin insani yardım sağlayan sivil toplum kuruluşlarını da sürece dahil etmeyi amaçladığını belirtti.

BOĞAZ’DA TOPLANDILAR

Her yıl 6 ayda bir düzenlenen ve 81 ülkeden 89 partinin üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal’in konsey toplantısı İstanbul’da 21 Mayıs’ta başladı, 25 Mayıs’a kadar devam edecek. Toplantının Conrad İstanbul Bosphorus Otel’de düzenlenen dünkü oturumuna, CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez, Fransa, Peru, Kamerun, Ukrayna, Karadağ, Japonya gibi 81 ülkenin sosyal demokrat liderleri ile DEM Parti’yi temsilen Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları katıldı. Free İmamoğlu (İmamoğlu’na özgürlük) yazılı bir poster de CHP’li vekiller tarafından 15 Temmuz Köprüsü’ne asıldı.

Haberin Devamı

ÖZEL: CİVCİV ÖLSE ALARMA GEÇERLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuşmasında özetle şunları söyledi: “Gazze’de öldürülen Filistinlilerin sayısı 50 bini aşmıştır. Yalnızca son hafta içinde 370 Filistinli öldürülmüştür. Dünyanın herhangi bir gelişmiş ülkesinde 370 civciv aynı anda bilinmedik sebepten ölse ülkeyi yönetenler alarma geçerler. Bunu bütün yoldaşların en yüksek sesle ve bütün coğrafyalarda dile getirmesi gerekiyor. ABD Başkanı Trump, Filistin halkını Gazze’den sürgün etme projesini gülerek, alay ederek dile getiriyor. Maalesef dünya da dinliyor.

TRUMP ŞAKA YAPMIYOR

Trump şaka yapmıyor ama Gazze açıklarında tüm Avrupa’ya yüzyıl yetecek hidrokarbon yataklarının varlığından da habersiz değil. Bu kötücül plana sonuna kadar karşı duracağız. ABD Başkanı hiç çekinmeden bazı liderler için ‘O benim gözde diktatörüm’ diyebiliyor. Veya onları ağırladığı sırada canlı yayınlarda ‘Diktatör olmanız benim için problem değil’ ifadesini kullanabiliyor. Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, en güçlü rakibini seçime sokmamak için hapse atabiliyor ve bunu yapmadan önce diktatörlük kavramını dert etmeyen Trump’tan onay alıyor. Trump yönetimi de Türkiye’deki bu hukuksuzluklara alaycı alaycı gülüyor. Dünyadaki sağ popülist ve otoriter dalga adım adım daha çok tehlikeli hale geliyor. Dayanışma bu saatten sonra demokratlar için bir tercih değil, kaçamayacağımız bir sorumluluğumuzdur. Tam da bu nedenle toplantının sloganı, ‘Hak ettiğimiz bir dünya için; ya hep beraber, ya hiçbirimiz’ olarak belirlenmiştir. Bizim bu dönemde Alman şair Bertolt Brecht’ten ilhamla Türkiye’de kullandığımız slogan şudur: ‘Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.’”