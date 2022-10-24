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'Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl' toplantısının 5'incisi Edirne'de

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#Edirne#Sosyal Politika#Cumhurbaşkanlığı
Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl toplantısının 5incisi Edirnede
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 22:53

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan başkanlığındaki heyet, 'Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl' toplantısının 5'incisi Edirne'de düzenlendi. Prof. Dr. Vedat Işıkhan, hükümetin 20 yılda sosyal politikalar alanında çok önemli uygulamaları hayata geçirdiğini belirterek, "7 bölge 7 il çerçevesinde Edirne’deki toplantımızı tamamlamış durumdayız. Önemli veriler elde ettik. Bizler de kurul olarak Ankara’ya döndüğümüzde bunu rapor haline getirip, politika stratejisine dönüştürüp Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan başkanlığındaki heyet, 'Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl' toplantısının 5'incisi için Edirne’ye geldi. Prof. Dr. Işıkhan ve beraberindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve Kurul Üyesi Dr. Murat Yılmaz, ilk olarak Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları temsilcileriyle bir araya gelen heyet, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantı sonrası yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Marmara Bölgesi’nden Edirne’nin tercih edildiğini belirten Vali Kırbıyık, oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Vali Kırbıyık, “Türkiye’de 7 ilde 7 bölgede bu program düzenleniyor. Marmara Bölgesi'nde Edirne ilini tercih ettikleri için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün burada dezavantajlı grupların temsilcileri, sosyal alanda çalışma gerçekleştiren kuruluşlarımız, odalarımız, borsalarımız ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız, üniversitemizin katılımıyla ilimize dair genel bir değerlendirme yapma fırsatı bulduk. Oldukça verimli bir toplantı olduğunu ifade edebilirim” dedi.

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Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl toplantısının 5incisi Edirnede


Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan ise sosyal politikaların temelinde hak temelli uygulamalar olduğunu söyledi. Prof. Dr. Işıkhan, “Hükümetimiz son 20 yıldır sosyal politikalar alanında çok önemli uygulamaları hayata geçirmiş durumda. Burada sosyal politikalarımızın temelinde hak temelli uygulamalar söz konusudur. Özellikle büyümeden elde ettiğimiz gelirle dezavantajlı grupların temel ihtiyaçlarının karşılanması, gelirin adaletli bir şekilde dağıtılması konusunda sosyal politikaların ve sosyal yardımların çok önemli rolleri bulunmaktadır. 7 bölge 7 il çerçevesinde Edirne’deki toplantımızı tamamlamış durumdayız. Önemli veriler elde ettik. Bizler de kurul olarak Ankara’ya döndüğümüzde bunu rapor haline getirip, politika stratejisine dönüştürüp Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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#Edirne#Sosyal Politika#Cumhurbaşkanlığı

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