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DHA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 01:29,Son Güncelleme:

Sosyal mesafeyi unuttular, bakın neyi izlemek için toplandılar

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Sosyal mesafeyi unuttular, bakın neyi izlemek için toplandılar
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde, AVM'deki gözlük mağazasında çıkan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, toplanan kalabalığın ise sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.

Olay, akşam saatlerinde ilçede bulunan bir AVM'deki gözlük mağazasında meydana geldi. Mağazada iki kişi arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan kişiler mağazadaki eşyaları birbirine fırlatırken, araya giren güvenlik görevlileri tarafından güçlükle yatıştırıldı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ise sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, kavgayı izlediği görüldü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal mesafeyi unuttular, bakın neyi izlemek için toplandılar


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