Sosyal mesafeyi umursamayınca... Büyük şok!
İstanbul Esenyurt'ta yapılan denetimler sırasında bir kafede sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, sigara içildiği ve sigortasız işçi çalıştırıldığı belirlendi. Sigara içenlere ceza kesilirken, sigortasız işçi çalıştırılan iş yeri de mühürlendi.
Bağlarçeşme Mahallesi 1103'üncü Sokak'taki bir kafeye Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde denetim yaptı.
Kafede sosyal mesafeye uyulmayarak masaların yerleştirildiği 3 kişinin kapalı alanda sigara içtiği tespit edilerek bunlara 187'şer TL ceza kesildi.
Kontrollerde yaşı küçük 2 kişi ile birlikte toplam 3 kişinin sigortasız çalıştırıldığı iş yerinin yetkilisinin mesul müdürlük belgesinin bulunmadığı tespit edilerek iş yeri hakkında gerekli tutanaklar hazırlandı. Kafe, çağrılan zabıta görevlileri tarafından mühürlendi.
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