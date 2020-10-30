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Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 30.10.2020 - 12:31 | Son Güncelleme:

Sosyal mesafeyi umursamadan intihar girişimini izlediler

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Sosyal mesafeyi umursamadan intihar girişimini izlediler
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TOKAT'ta 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar giriminde bulunan Ü.Ö. (36) polis ekibinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla ikna edilerek indirildi. Çevredekiler, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak, intihar girişimini görüntülemeye çalıştı.

Sosyal mesafeyi umursamadan intihar girişimini izlediler
Olay, saat 10.00 sıralarında Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu iddia edilen Ü.Ö. cadde üzerindeki 5 katlı binanın çatısına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Ü.Ö.'yü ikna etmek için psikolog çağırdı. Yaklaşık 1 saat süren çaba sonunda eyleminden vazgeçirilerek çatıdan indirilen Ü.Ö. sağlık görevlilerince kontrolden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Bölgede toplananların, sosyal mesafeyi umursamadan sosyal medyadan cep telefonuyla canlı yayın yaptığı görüldü. Kalabalık, polisin çabasıyla dağıtıldı.

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