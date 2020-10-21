Sosyal mesafeyi ihlal edip, yangını film izler gibi izlediler

Yangın, Tepeköy Mahallesi Çelebi Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında izolasyon yapıldığı sırada öğle saatlerinde çıktı. Yangın, kısa sürede çatının tamamına yayıldı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Bu sırada söndürme çalışmalarını film izler gibi izleyen mahallelinin, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği görüldü. Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Çatıda maddi zarar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.