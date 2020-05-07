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Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 07.05.2020 - 15:06,Son Güncelleme:

Sosyal mesafeye uymayıp, meyve ve sebzeleri elleriyle seçtiler

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Sosyal mesafeye uymayıp, meyve ve sebzeleri elleriyle seçtiler
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İZMİT'te, alışveriş yapmak için pazara gelenler, yoğunluk oluşmasına neden oldu. Bazı kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı, sebze ve meyveleri de elleriyle seçtikleri görüldü.

İzmit'te alışveriş yapmak isteyenler, kent merkezinde kurulan Doğu Kışla Pazar Alanı'nda yoğunluk oluşturdu. Belediye ekipleri, pazar girişlerinde kurduğu stantlarda, alana maskesiz gelen kişilere maske dağıtarak, ellerine de dezenfektan sıktı. Polis ve bekçiler, pazar alanında düzenli olarak kontroller yapıp, sosyal mesafe kuralının ihlal edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Pazarda alışveriş yapan bazı kişiler, sosyal mesafe kuralını ihlal ederken, bazıları da yasağa rağmen meyve ve sebzeleri elleriyle seçti.

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