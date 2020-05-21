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Özgür ALTUNCU
Haber Giriş: 21.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Sosyal mesafeli toplantı

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Sosyal mesafeli toplantı
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İstanbul’daki Huber Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Toplantıda, Suriye, Irak, Libya başta olmak üzere ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler ayrıntılı olarak ele alındı.

Sosyal mesafeli toplantı

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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