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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 29.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Sosyal mesafeli komünist anma

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Sosyal mesafeli komünist anma
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Türkiye Komünist Hareketi üyeleri, 1 Mayıs 1977’de Kazancı Yokuşu’nda ölenler için sosyal mesafe kuralına uyarak anma düzenledi. Polisler de sosyal mesafeye uyup grubu uzaktan izledi.

Türkiye Komünist Hareketi üyesi bir grup dün Kazancı Yokuşu’nda anma düzenledi. Polis gruptakilerin üzerlerini aradıktan sonra Taksim’e aldı. Koronavirüse karşı maske takan grup üyeleri, birbirlerine sosyal mesafe kuralına uygun olarak durdu. Basın açıklaması yapan gruptakiler, karanfillerini de tek tek Kazancı Yokuşu’na bıraktı. Gruptakiler gibi virüsten korunmak için yüzlerini maskeyle kapatan polisler de sosyal mesafe kuralına uyarak birbirlerinden ve gruptan ayrı durdu.

Sosyal mesafeli komünist anma

TAKSİM’DE 1 MAYIS ÖNLEMİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında, resmi tatil olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve hemen akabindeki hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Ancak İstanbul Valiliği’nin kararıyla, olası korsan gösterilerin önlenmesi için Taksim Meydanı ve çevresinde ekstra güvenlik önlemleri alınmasına karar verildi. Tedbirler, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunmadığı daha önceki yıllar gibi alınacak. Taksim’e taşınan demir bariyerlerle Taksim Meydanı’nın etrafı çepeçevre kapatılacak. Çok sayıda polis de Taksim’de görev alacak. Sokağa çıkma izni bulunanlar, kimlikleri ve belgeleri tek tek kontrol edildikten sonra, üzerleri de aranarak Taksim’e alınacak.

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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