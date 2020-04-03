MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSosyal mesafeli devriye
GeriGündem Sosyal mesafeli devriye
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Sosyal mesafeli devriye

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sosyal mesafeli devriye
Abone Olgoogle-news

TÜRK Silahlı Kuvvetleri ile Rus askerleri Fırat’ın doğusunda 38’inci kez ortak kara devriyesine çıktı.

Türk ve Rus askerler devriye için koordinasyon toplantısında eldiven ve maske kullandı. Sosyal mesafeye de dikkat edilen toplantının ardından devriyeye çıkıldı. Askeri araçlara hava unsurları güvenlik desteği verdi.

14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle