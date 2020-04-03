Sosyal mesafeli devriye

Türk ve Rus askerler devriye için koordinasyon toplantısında eldiven ve maske kullandı. Sosyal mesafeye de dikkat edilen toplantının ardından devriyeye çıkıldı. Askeri araçlara hava unsurları güvenlik desteği verdi.

14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.”