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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/DHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 16:03,Son Güncelleme:/

Belediye en sonunda bunu yaptı! 'Yok artık' dedirten anlar....

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Belediye en sonunda bunu yaptı! 'Yok artık' dedirten anlar....
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Şanlıurfa’da ihtiyaç sahibi ailelere verilecek 1000 liralık yardım parasının dağıtımına başlanmasıyla PTT önlerinde kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruk oluşturan kalabalığa belediye görevlileri araçlardan dezenfektan sıkarak önlem almaya çalıştı.

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  • Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye araçla dezenfektan püskürttü
  • Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye araçla dezenfektan püskürttü
  • Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye araçla dezenfektan püskürttü
  • Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye araçla dezenfektan püskürttü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine verilecek bin liralık yardım parasını almak için kentte çok sayıda kişi erken saatlerden itibaren Sarayönü ve Eyyübiye semtlerinde bulunan PTT şubelerine gidenler kuyruk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk üzerine şubeye çevik kuvvet polisi ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kalabalığı sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları için uyardı.

Sosyal mesafeye uymayarak kuyruk oluşturanları polis, megafonla sık sık uyardı. Yaşanan kalabalık ve uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen kalabalığın üzerine, belediye görevlileri önlem amaçlı araçla dezenfan püskürttü.

 

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