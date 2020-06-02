'Sosyal mesafe' uyarısına uymadı, ortalığı birbirine kattı

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. T.S., iddiaya göre, kimlik değiştirmek için İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne geldi. Burada sıra bekleyen T.S.'ye görevliler, sosyal mesafe kuralına uyması yönünde uyarıda bulundu. Buna kızan T.S., binadan çıkarak, yerden bulduğu cam parçasıyla kendisine zarar vermeye başladı. Sinir krizi geçiren T.S., vücudunun çeşitli yerlerini cam parçası ile yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis, T.S.'yi durdurup, Kocasinan Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.