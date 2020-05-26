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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 26.05.2020 - 10:10,Son Güncelleme:

Sosyal mesafe için sopalarla horon oynadılar

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Sosyal mesafe için sopalarla horon oynadılar
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DÜZCE’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bunalanlar streslerini horon oynayarak attı. Horonda sosyal mesafeyi korumak için ise sopalar kullanıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar zamanlarını değişik aktivitelerle geçiriyor. Düzce’de vatandaşlar bayramda evlerinden çıkamayınca streslerini horon oynayarak atmak istedi. Evlerinin bahçelerine çıkan vatandaşlar, horon oynarken sosyal mesafenin korunması için de sopaları kullanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

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