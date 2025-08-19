×
Sosyal medyayı yasa boğan ölüm

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 07:00

Sosyal medya platformlarında ‘Jrokez’ olarak tanınan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, Ankara’da yaşadığı 12. kattaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Sosyal medya yayıncısı ‘Jrokez’ lakaplı Oğuzhan Dalgakıran (26), önceki gece Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki apartmanın 12. katındaki dairesinin balkonundan düştü. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibi, Dalgakıran’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Dalgakıran’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

‘HALSİZ VE BİTKİNİM’

Dalgakıran’ın olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, “Dostlar bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni. Bugünlük izin istiyorum. Yarın iyi olursam inşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın, yayını iptal ettiğim için. Görüşmek üzere” dedi.

Oğuzhan Dalgakıran’ın geçen sene evlendiği öğrenildi.

