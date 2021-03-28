Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Kız arkadaşına önce çatal fırlattı, sonra dövdü
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü büyük tepkiye neden oldu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir erkeğin kız arkadaşına uyguladığı şiddet isyan ettirdi. Görüntülerde saldırgan E.C.'nin yemek yedikleri sırada B.Ö.'nün yüzüne çatal fırlattığı, ardından darp ettiği anlar yer alıyor.
İlçedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının 3 ay önce kaydettiği E.C'nin B.Ö'yü darbettiği anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
Şiddet olayından sonra savcılığa giden B.Ö.'nün daha sonra şikayetini geri çektiği belirtildi. B.Ö.'nün tekrar şikayetçi olunca, E.C hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarıldığı anlaşıldı, bu kararı ihlalden 3 gün hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Görüntülerde, saldırgan E.C'nin yemek yedikleri sırada B.Ö'nün yüzüne çatal fırlattığı, ardından darbettiği anlar yer alıyor.
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