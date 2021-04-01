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Burhan CEYHAN / SÖKE (Aydın) (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2021 - 16:04 | Son Güncelleme:

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Bastonlu tacizci gözaltına alındı

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Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Bastonlu tacizci gözaltına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde semt pazarında bir elinde bastonla yürüyüp, diğer eliyle kadınları taciz eden N.Y. (65) gözaltına alındı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Söke ilçesi, Yenicami Mahallesi'nde çarşamba günleri kurulan semt pazarında dün yaşanan olayı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bir elinde baston olan bir kişi, pazara alışverişe gelen kadınları diğer eliyle dokunarak taciz etti. Tezgah başlarındaki kadınlara arkadan yaklaşan tacizcinin görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü kısa sürede çok sayıda tepki alırken, polis ekipleri de harekete geçti. N.Y. olduğu belirlenen taciz şüphelisi bugün Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü Bastonlu tacizci gözaltına alındı

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