Sosyal medyaya yaş sınırı Meclis’ten geçti... Yaş doğrulaması nasıl yapılacak

YENİ düzenlemeye göre sosyal ağ sağlayıcılar ekim ayından itibaren 15 yaş altındakilere hizmet sunamayacak. 15-18 yaş arasına ise özel uygulamalar olacak. ‘Yaş doğrulama’ yükümlülüğü sosyal medya şirketinin sorumluluğunda olacak. Sosyal medya şirketi her çocuk için en az bir ebeveyne ‘kontrol paneli’ açacak. Bu panelden, çocuğa ait hesabın ‘ayarları, satın alma, kiralama, ücretli üyelik işlemleri’ yetişkin onayıyla gerçekleşecek.

Çocuklara zarar verebilecek içerik ve reklamlar önceden engellenecek. Sosyal ağ sağlayıcı, acil durumda verilen ‘içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi’ kararlarını derhal ve ‘en geç bir saat içinde’ uygulayacak. Oyunlar yaş kriterlerine göre derecelere ayrılacak. Kuralları ihlal eden sosyal ağ sağlayıcıya ciroları üzerinden ceza kesilecek.

E-DEVLET’LE GİRİŞ YAPILACAK

Siber Güvenlik Başkanlığı Dijital Devlet Genel Müdürü Furkan Civelek, yaş doğrulamasının nasıl olacağını Hürriyet’e anlattı: “İlgili kullanıcılar için bir token oluşturulacak. ‘Token’ küçük bir dijital dosyadır, elektronik imzalı bir belge. İçinde şu yazıyor: ‘Bu kullanıcı 15 yaşın üzerindedir veya değildir.’ Altında e-Devlet kapısının ve onun arkasındaki bakanlığın bir anlamda mührü var, dolayısıyla bu doğrulanabilir. Üçüncü taraflarca bağımsız olarak offline doğrulanabilir bir veri elemanı vereceğiz. ‘Token’ dediğimiz anahtarı ilgili kullanıcı yaş doğrulamasına tabi olan bütün sosyal medya platformlarına yükleyerek kendisinin e-Devlet tarafından 15 yaşın üzerinde olduğunun teyit edildiğini ilgili platforma ispatlayabiliyor olacak. Başka hiçbir bilgi kendileriyle paylaşılmıyor olacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onaylaması halinde yasanın gelecek günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu durumda yaş sınırlaması ekim ayının sonundan itibaren devreye girecek.