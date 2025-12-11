×
Güncelleme Tarihi:

#Sosyal Medya Kısıtlaması#Çocukların Sosyal Medya Kullanımı#AK Parti Grubu Toplantısı
Sosyal medyaya ‘yaş sınırı’ konusu… Yasak yerine kısıtlama gelebilir
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 07:00

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti grubuyla dün TBMM’de bir toplantı gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, toplantıda Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin ardından gündeme gelen suça sürüklenen çocukların durumu, sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesi ve doğum izni süresinin artırılması gibi birçok başlıkta düzenleme önerileri masaya yatırıldı.

Toplantıda, Avustralya’daki gibi 16 yaş altındaki gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal bir düzenlemenin yürürlüğe girmesi gündeme geldi. Konuyla ilgili, Türkiye’de nasıl bir düzenleme yapılabileceği tartışılırken, özellikle 16 yaşından küçük çocukların ebeveynlerin izniyle sosyal medya kullanabilmesine yönelik düzenleme yapılması üzerinde duruldu. AK Parti kurmayları, sosyal medyaya bir yasak getirilmeyeceğini, sadece kısıtlamanın söz konusu olabileceğini aktardı.

Doğum izni düzenlemesinin de konuşulduğu toplantıda, kadınlara verilen doğum izninin uzatılmasını düzenleyen yasa maddesinin bir an önce Meclis’ten geçirilmesi gerektiği belirtildi. Yine, analık izninin kapsamının genişletileceği düzenlemede, ‘Devlet Memurları Kanunu’, ‘İş Kanunu’ ve ‘Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda yer alan doğum izni sürelerinin, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Teklifin, bütçe teklifi görüşmeleri sonrası ele alınması beklenen 11. Yargı Paketi’ne bir önerge ile eklenebileceği ifade ediliyor.

