Sosyal medyaya ‘yaş’ ayarı

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Bakan Göktaş,Kabine toplantısı sonrası 16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesini anlattı:

13 YAŞ ALTI VE ÜSTÜ

“Yaş sınırında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sosyal medya platformlarına, 16 yaşından küçük çocukların hesap açması sırasında yaş tespitinin en doğru biçimde yapılması, mevcut teknolojiye göre maksimum denetimi sağlamaları konusunda ciddi yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz. İkinci olarak da aileler için çocuklarının bu mecralarda geçirdikleri zamanı kontrol edebilmelerine yönelik platformlara yükümlülük getirmeyi ve bu yükümlülüklere aykırı davrandıkları zaman yaptırım uygulamayı düşünüyoruz.”