Sosyal medyaya sanal devriye

Toplumu etkileyen her olay sonrası vatandaşların sosyal medya paylaşımlarının takibe alındığını belirten Arslan, “Türkiye genelinde 2016, 2017, 2018, 2019 yılları itibariyle sosyal medyadan paylaşımı nedeniyle kaç kişi hakkında soruşturma başlatılmış veya gözaltına alınmıştır, tutuklanmıştır? Bunlardan kaçı Cumhurbaşkanı’na yönelik eleştirileri ya da hakaretleri kapsamaktadır?” diye sordu. Bakan Soylu şöyle yanıtladı: “Cumhurbaşkanına hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinde düzenlenmiştir. Sosyal medya üzerinden işlenen suçların önlenmesine, suç faillerinin tespitine yönelik 7/24 sanal devriye hizmetleri yürütülmektedir.”