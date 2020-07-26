MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSosyal medyaya sanal devriye
GeriGündem Sosyal medyaya sanal devriye
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Sosyal medyaya sanal devriye

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Sosyal medyaya sanal devriye
Abone Olgoogle-news

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na önerge verdi.

Toplumu etkileyen her olay sonrası vatandaşların sosyal medya paylaşımlarının takibe alındığını belirten Arslan, “Türkiye genelinde 2016, 2017, 2018, 2019 yılları itibariyle sosyal medyadan paylaşımı nedeniyle kaç kişi hakkında soruşturma başlatılmış veya gözaltına alınmıştır, tutuklanmıştır? Bunlardan kaçı Cumhurbaşkanı’na yönelik eleştirileri ya da hakaretleri kapsamaktadır?” diye sordu. Bakan Soylu şöyle yanıtladı: “Cumhurbaşkanına hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinde düzenlenmiştir. Sosyal medya üzerinden işlenen suçların önlenmesine, suç faillerinin tespitine yönelik 7/24 sanal devriye hizmetleri yürütülmektedir.”

False
Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle