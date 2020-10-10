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Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 15:20 |  Son Güncelleme:

Sosyal medyaya 'ölüm hak' yazdı, iki gün sonra hayatını kaybetti

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Sosyal medyaya 'ölüm hak' yazdı, iki gün sonra hayatını kaybetti
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Mesut Dereçiçeği, (35) boş dükkan içinde ölü bulundu. Dereçiçeği'nin 8 Ekim'de sosyal medya hesabından 'ölüm hak' yazarak paylaşımda bulunduğu ortaya çıkarken, ölümünü şüpheli bulan savcılık, soruşturma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Demir ve çelik fabrikasında işçi Mesut Dereçiçeği, boş dükkanda hareketsiz yerde yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Dereçiçeği'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Dereçiçeği'nin göğsünde kesici aletle oluşabilecek yara tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı, Dereçiçeği'nin ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADA 'ÖLÜM HAK' YAZMIŞ

Mesut Dereçiçeği'nin 8 Ekim'de sosyal medya hesabından 'ölüm hak' yazarak paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Dereçiçeği'nin arkadaşıyla birlikte buluşmak üzere evden ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Sosyal medyaya ölüm hak yazdı, iki gün sonra hayatını kaybetti


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