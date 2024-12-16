Sosyal medyaya 16 yaş sınırı

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Bakan Göktaş konuşmasında özetle şunları kaydetti: “Ülkemize özgü bir model geliştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. 16 yaşından küçük çocuklarımız için, sosyal medya ve dijital oyun platformlarını düzenleyen bir mevzuat hazırlığı içerisindeyiz. Sosyal Risk Haritası mekanizmasını hayata geçiriyoruz. Bu uygulamayla kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve bağımlılık gibi tehditleri önceden belirlemek için hane bazlı bir erken müdahale sistemi oluşturuyoruz. ‘ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı’nı 112 Acil Çağrı Merkezine entegre ediyoruz.”