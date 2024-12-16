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Sosyal medyaya 16 yaş sınırı

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#Mahinur Özdemir Göktaş#TBMM#Sosyal Medya
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 07:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmesinde açıklamalarda bulundu.

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Bakan Göktaş konuşmasında özetle şunları kaydetti: “Ülkemize özgü bir model geliştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. 16 yaşından küçük çocuklarımız için, sosyal medya ve dijital oyun platformlarını düzenleyen bir mevzuat hazırlığı içerisindeyiz.  Sosyal Risk Haritası mekanizmasını hayata geçiriyoruz. Bu uygulamayla kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve bağımlılık gibi tehditleri önceden belirlemek için hane bazlı bir erken müdahale sistemi oluşturuyoruz. ‘ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı’nı 112 Acil Çağrı Merkezine entegre ediyoruz.” 

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#Mahinur Özdemir Göktaş#TBMM#Sosyal Medya

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