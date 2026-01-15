Sosyal medyaya 15 yaş talebi

Haberin Devamı

Alt komisyonda kabul edilip üst komisyona sunulacak olan rapordan öne çıkan bazı öneriler şöyle:

* “Sosyal medya ve dijital mecralarda yaş doğrulama zorunluluğu: 15 yaşına kadar kullanıcılara yönelik hizmet sunmama, 18 yaşına kadar çocuk filtreleme ve ebeveyn izni sistemleri geliştirilmeli. 18 yaşına kadar tüm çocuk hesaplarında otomatik ekran süresi ve gece kullanım blokajı, zararlı içeriklerin engellenmesine yönelik gelişmiş filtreleme sistemleri getirilmeli.

UNUTULMA HAKKI

* Yasadışı bahse ve çocuklara yönelik işlenen suçlara artan yatırımlar ve caydırıcı cezalar, aile kurumunun korunması ve dijital mecralarda çocuklara yönelik LGBTI+ propaganda, dayatma ve normalleştirme faaliyetleri engellenmeli. Çocukların kişisel verilerinin sosyal ağ sağlayıcılar ve internet sunucularınca silinmesi sağlanmalı.

Haberin Devamı

* KADES benzeri çocuklara yönelik acil ihbar hattı oluşturulması, ulusal güvenli internet ağının hayata geçirilmesi, çocuklar açısından da ‘unutulma hakkı’nın gözetilmesi, TCK 137’nci maddeye (Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar) çocuklara yönelik işlenen suçlarda arttırıcı hükümlerin eklenmesi ve Birleşmiş Milletlerin çocuk hakları temelinde dijital alanı düzenleyici ve çocukları tehditlerden koruyucu düzenlemelerin hayata geçirilmesi tavsiye edilir.”

2026 DÜZENLEME YILI OLACAK

Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, ABD, Japonya, İngiltere, Norveç, Fransa, Danimarka gibi Avrupa ülkelerinden Avustralya ve Çin’e kadar pek çok ülkedeki uygulama örneklerini incelediklerini vurguladı. Bu ülkelerde yaş doğrulama, ekran süresi, algoritima şeffaflığından ebeveyn iznine kadar kapsamlı sınırlamalar olduğunu belirten Komisyon Başkanı Katırcıoğlu “2026 yılı çocuklarımızı dijital dünyanın tehditlerinden korumaya yönelik yeni, güçlü ve koruyucu düzenlemelerin yılı olacaktır” dedi.