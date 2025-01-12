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Sosyal medyanın sevilen simasıydı... '1 Milyon Mehmet' lakaplı fenomene acı veda

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#Mehmet Bucak#1 Milyon Mehmet#Mersin
Sosyal medyanın sevilen simasıydı... 1 Milyon Mehmet lakaplı fenomene acı veda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 15:52

Mersin’de '1 Milyon Mehmet' lakabıyla bilinen ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Bucak (56) toprağa verildi.

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Kentte gördüğü kişilerden 1 lira istediği için çevresinde ve sosyal medyada '1 Milyon Mehmet' olarak bilinen zihinsel engelli 3 çocuk babası Mehmet Bucak, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sosyal medyanın sevilen simasıydı... 1 Milyon Mehmet lakaplı fenomene acı veda

Bucak'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye, Mehmet Bucak’ın yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve sevenleri katıldı.

Sosyal medyanın sevilen simasıydı... 1 Milyon Mehmet lakaplı fenomene acı veda

Bucak, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. 

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Sosyal medyanın sevilen simasıydı... 1 Milyon Mehmet lakaplı fenomene acı veda

Sosyal medyanın sevilen simasıydı... 1 Milyon Mehmet lakaplı fenomene acı veda

Sosyal medyanın sevilen simasıydı... 1 Milyon Mehmet lakaplı fenomene acı veda

 

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#Mehmet Bucak#1 Milyon Mehmet#Mersin

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