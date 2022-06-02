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“Sayın Erdoğan dedi ki ‘Birileri aç kaldık diyor. Ya vicdansızlık yapma, ne aç kalması. Aç kalan falan yok’. Yanlış duymadınız. Bu sözler, bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na ait. Yahu, başka bir ülkede mi yaşıyoruz? Semt pazarlarında, ucuza sebze meyve alabilmek için akşamı bekleyen insanlarımız başka bir ülkede mi yaşıyorlar? AK Parti iktidarı, şimdi de sosyal medyanın ölüm fermanı sayılabilecek yeni bir kanun teklifiyle karşımıza çıktı. Teklife göre; korku veya panik yaratacak haber yapanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Memlekette, endişeyi, korkuyu ve paniği, sizce en çok kim tetikliyor?”