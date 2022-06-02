Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘Sosyal medyanın ölüm fermanı’

#Meral Akşener#İYİ Parti#Sosyal Medya
‘Sosyal medyanın ölüm fermanı’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında şunları kaydetti:

Haberin Devamı

 “Sayın Erdoğan dedi ki ‘Birileri aç kaldık diyor. Ya vicdansızlık yapma, ne aç kalması. Aç kalan falan yok’. Yanlış duymadınız. Bu sözler, bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na ait. Yahu, başka bir ülkede mi yaşıyoruz? Semt pazarlarında, ucuza sebze meyve alabilmek için akşamı bekleyen insanlarımız başka bir ülkede mi yaşıyorlar? AK Parti iktidarı, şimdi de sosyal medyanın ölüm fermanı sayılabilecek yeni bir kanun teklifiyle karşımıza çıktı. Teklife göre; korku veya panik yaratacak haber yapanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Memlekette, endişeyi, korkuyu ve paniği, sizce en çok kim tetikliyor?”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meral Akşener#İYİ Parti#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... 'Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor'

#Kırık Kalp Sendromu
Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

#Sağlık
Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para

BAKMADAN GEÇME!

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... 'Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor'

#Kırık Kalp Sendromu
Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

#Sağlık
Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para