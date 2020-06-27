Sosyal medyanın konuştuğu YKS’deki Mabel Matiz sorusu ne? İşte TYT sorusu Mabel Matiz 'Fırtınayım' şarkısının tamamı

YKS 2020'de çıkan sorular sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oluyor. Bu yılın en çok konuşulan sorusu ise YKS'de Mabel Matizli soru oldu. Temel Yeterlilik Testi Türkçe paragraf sorularından biri olan Mabel Matiz Maya albümündeki Fırtınadayım şarkı sözleri sorusu Twitter'da gündem oldu. TYT'de Mabel Matiz’in Maya albümünde yer alan 'Fırtınadayım' şarkısının bir sözüne yer verilerek ne ifade ettiği soruldu. Peki, TYT'deki Mabel Matiz sorusu neydi? YKS'nin ilk oturumu nasıldı, zor muydu? İşte TYT soru yorumları ve Maya Albümü'ndeki Fırtınadayım şarkısının sözleri...



TYT yorumları (Türkçe, matematik, sosyal bilimler)

Bazı sorularda zorlanan üniversite adayları, sınavla ilgili genel yorumları sosyal medyadan takip ediyor. Sınavda ter döken adaylar, YKS sonrası sosyal medya hesaplarından Türkçe, matematik ve sosyal bilimler soruları üzerinde fikir alışverişinde bulunup, sınavın zorluk derecesini tartışıyor. Sosyal medyada özellikle Türkçe paragraflarından biri olan Mabel Matiz sorusu konuşuluyor. İşte TYT yorumları (Türkçe, matematik, sosyal bilimler)…



Türkçe’de bu yıl paragraf ağırlıklı dil bilgisi sorusu biraz daha azdı.Matematik soruları problem ağırlıklı ancak görsel nitelikli soru sayısı geçen seneye oranla daha az.Matematik soruları aşırı zorlayıcı değildi.İlk gelen duyumlar bu şekilde #yks2020

Kısa bir bilgi paragrafı vardı bir soruda şarkılarının tarzını sorduğu diğer soruda "Fırtınadayım'dan" bir söz, “gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil” sözünde anlatılmak istenen nedir? şıklara göre doğru bir cevap işaretledik ama senden de anlamını bekleriz Mabel Matiz

"Gözümüm gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil." Şarkı sözü değil sınav sorusu

Türkçedeki Mabel Matiz sorusu seni normalde okumadan işaretlerdim ama sınavdayız diye biraz ciddiye alalım dedik.

"Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" diyen Mabel Matiz şarkı yazıyorum derken farkında olmadan sınav sorusu hazırlamış

Mabel Matizin maya adlı albümünün geçmişini ve tarihini de öğrenmiş olduk.

Herkes mabel matiz sorusu çok zordu diyor.

Mabel matiz dinlemedim diye iki Türkçe sorusu gitti.

Mabel Matiz'li soruları gözlerimden kalpler çıka çıka yaptım ve evet maya albümü bir başyapıttır



Sınavın zorluğunu soranlar olmuş matematik ortalamaydı, sosyalde bir kaç soru hariç gözüm kapalı yaptım, fen ise standart TYT feniydi.

Türkçe sorularının felsefe sorusu gibi oluşu yüzünden 45 soru felsefe çözmüşüm gibi hissediyorum



Sınavda tek bildiğim konu Mabel Matiz'in albümü oldu



Ceydalı matematik sorusu yanlış değil mi ya



Türkçe Türkçe değil destan mübarek bu kadar paragraf da koyulmaz ya



Türkçe paragraflar çok uzundu yetişmedi.



Matematik geneli kolay, Türkçe hafif zordu



Sınavın zorluğunu soranlar olmuş matematik ortalamaydı, sosyalde bikaç soru hariç gözüm kapalı yaptım, fen ise standart tyt feniydi.



Matematikten sadece mantık sorularını yaptığım için kolay zorluğuna bakamadım ama göz gezdirdiğim kadarıyla kolaydı beklediğimiz kadar zor değildi Türkçe biraz zorladı



Türkçe de Sezen Aksu'ya ve Mabel Matize rastlamak şahane olaydı.

Maya Albümü'ndeki Fırtınadayım şarkısının sözleri

Bitmez oyun, bitmez oyun kızarsam

Yerde kanım, şimdi ne fayda kazansa

Fırtınadayım, bir fırtınadayım

Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil

Yalnız değil, yanlış değilsin utanma

Rüyan senin, al bir de bunu burdan yak

Fırtınadayım, bir fırtınadayım

Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil

Vurma sen onları, gencecik oğlanları

Bunlar hep o ihtiyar dünyanın yalanları

Bak bana gör kendini, böyledir bu can dili

Öyle bir sev ki artık, korkular tükenmeli

Vurma sen onları, gencecik oğlanları

Bunlar hep o ihtiyar dünyanın yalanları

Bak bana gör kendini, böyledir bu can dili

Öyle bir sev ki artık, sorgular tükenmeli

Bu kan artık tükenmeli

Ayrılık tükenmeli

Bu savaş tükenmeli

En başa dönülmeli