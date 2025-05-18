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Sosyal medyanın konuştuğu kazada İETT şoförüne ceza kesildi

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#İstanbul#Üsküdar#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 13:07

Üsküdar’da seyir halindeki İETT otobüsünden yola yağ sızması sonucu çok sayıda araç kontrolden çıkarak kaza yapmıştı. Otobüs şoförü hakkında 9 bin 267 TL idari para cezası kesildi, araç trafikten men edildi.

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Üsküdar Rasathane Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, seyir halindeki bir İETT otobüsünden yola yağ sızması sonucu araçlar kontrolden çıkarak kaydı, bazı araçlar kaldırıma çıkarken, bazıları ise yol kenarındaki duvarlara çarptı.

Sosyal medyanın konuştuğu kazada İETT şoförüne ceza kesildi

Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.

Sosyal medyanın konuştuğu kazada İETT şoförüne ceza kesildi

KOMPRESÖR ARIZASIYLA YOLA YAĞ DÖKTÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin çalışma başlattı. Toplu taşıma otobüsünün seyir halinde iken kompresör arızası meydana gelmesi sebebiyle sol arka teker kısmından yol platformu üzerine yağ boşalttığı tespit edildi.

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Sosyal medyanın konuştuğu kazada İETT şoförüne ceza kesildi

Yağ dökülmesi sonrasında kayganlaşan yolun 3 farklı maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet verdiği belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen otobüs şoförü M.İ. isimli şahıs Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yakalandı.

Sosyal medyanın konuştuğu kazada İETT şoförüne ceza kesildi

Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; ‘Çalışma Ruhsatının Süresinin Bitmesi’ maddesince 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç vinç vasıtasıyla çektirilerek trafikten men edildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında, ‘Ulaşım araçlarını kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak’ suçundan da adli işlem başlatıldı.

Sosyal medyanın konuştuğu kazada İETT şoförüne ceza kesildi

Sosyal medyanın konuştuğu kazada İETT şoförüne ceza kesildi

Sosyal medyanın konuştuğu kazada İETT şoförüne ceza kesildi

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#İstanbul#Üsküdar#Kaza

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