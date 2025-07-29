×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medyanın gündemine oturdu... Tüyleri diken diken eden görüntüler: Patlamış lastiğe aldırış etmeden yeşil vatan için ilerledi

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Vatanseverlik#Bursa
Sosyal medyanın gündemine oturdu... Tüyleri diken diken eden görüntüler: Patlamış lastiğe aldırış etmeden yeşil vatan için ilerledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 10:00

Türk Milleti ülkenin dört bir köşesinde yanan ormanların acısını yüreğinde hissederken, söndürme çalışmalarında Türk Milleti'nin dayanışması birlik ve beraberlik ruhu "bizi kimse yıkamaz" dedirtti.

Haberin Devamı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangını büyük özveri ve fedakarlıklarla da sahne oldu. Orman ekipleri ve itfaiye ekiplerinin büyük çabasının yanı sıra yangını duyup römorku ile su taşımaya çalışan çiftçiler de dikkatlerden kaçmadı. Römorkunun arkasında 'Balıkesir' yazan bir çiftçinin tekerleğinin patlamış olmasına rağmen jant üzerine yangına su taşıdığı o anlar ise "Türk Halkı'nın müthiş dayanışması" başlığıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medyanın gündemine oturdu... Tüyleri diken diken eden görüntüler: Patlamış lastiğe aldırış etmeden yeşil vatan için ilerledi

Bursa Harmancık'ta çıkan orman yangını vatandaşların da sarf ettiği büyük fedakarlığı gözler önüne serdi. Balıkesirli olduğu tahmin edilen bir çiftçinin su dolu römorkunun lastiği patlarken, patlak lastik ile jant üzerinde yoluna devam ettiği o anlar sosyal medyada viral oldu. Jant üzerine yangına yolculuk görüntüleri binlerce destek yorumunu da beraberinde getirdi.

Haberin Devamı

Sosyal medyanın gündemine oturdu... Tüyleri diken diken eden görüntüler: Patlamış lastiğe aldırış etmeden yeşil vatan için ilerledi

"NE YAPAYIM YANGIN VAR. ORMANLAR DAHA ÖNEMLİ VE DEĞERLİ"

Öte yandan su alma noktasında jant üzerinde giden çiftçi ile kendisini uyaran arkadaşları arasındaki diyalog da izleyenleri duygulandırdı. Jant üzerinde giden çiftçi, "Ne yapayım yangın var. Ormanlar daha önemli ve değerli" diyerek gönülleri fethetti.

Sosyal medyanın gündemine oturdu... Tüyleri diken diken eden görüntüler: Patlamış lastiğe aldırış etmeden yeşil vatan için ilerledi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Orman Yangını#Vatanseverlik#Bursa

BAKMADAN GEÇME!