Sosyal medyanın gündemine oturdu... Tüyleri diken diken eden görüntüler: Patlamış lastiğe aldırış etmeden yeşil vatan için ilerledi

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Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangını büyük özveri ve fedakarlıklarla da sahne oldu. Orman ekipleri ve itfaiye ekiplerinin büyük çabasının yanı sıra yangını duyup römorku ile su taşımaya çalışan çiftçiler de dikkatlerden kaçmadı. Römorkunun arkasında 'Balıkesir' yazan bir çiftçinin tekerleğinin patlamış olmasına rağmen jant üzerine yangına su taşıdığı o anlar ise "Türk Halkı'nın müthiş dayanışması" başlığıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bursa Harmancık'ta çıkan orman yangını vatandaşların da sarf ettiği büyük fedakarlığı gözler önüne serdi. Balıkesirli olduğu tahmin edilen bir çiftçinin su dolu römorkunun lastiği patlarken, patlak lastik ile jant üzerinde yoluna devam ettiği o anlar sosyal medyada viral oldu. Jant üzerine yangına yolculuk görüntüleri binlerce destek yorumunu da beraberinde getirdi.

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"NE YAPAYIM YANGIN VAR. ORMANLAR DAHA ÖNEMLİ VE DEĞERLİ"

Öte yandan su alma noktasında jant üzerinde giden çiftçi ile kendisini uyaran arkadaşları arasındaki diyalog da izleyenleri duygulandırdı. Jant üzerinde giden çiftçi, "Ne yapayım yangın var. Ormanlar daha önemli ve değerli" diyerek gönülleri fethetti.