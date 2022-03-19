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Sosyal medyadan yasadışı organ satışı operasyonu

#Operasyon#Organ Satışı#İstanbul

Sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerle İstanbul'da bir araya gelerek böbrek nakli yaptırmak isteyen yabancı uyruklular yapılan operasyonla gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta özel bir hastaneye 14 yıllık arkadaş olduklarını beyan ederek böbrek nakli için müracaatta bulunan Suriye uyruklu iki kişinin belgelerinin sahte olduğunu belirledi. Yapılan incelemede bu kişilerin birbirlerini tanımadıkları, sosyal paylaşım sitesi üzerinden aracı vasıtasıyla tanıştıkları, evrakların aracı tarafından sahte olarak düzenlendiği ve anlaşmanın aracıya 1.500 dolar ile böbrek vericisinde 10 bin dolar ödenmek üzere yapıldığı tespit edildi. Böbrek alıcısı Suriye uyruklu F.M, böbrek vericisi Suriye uyruklu A.B. ve aracı Ürdün uyruklu M.A.A.H.  yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Ürdün uyruklu şüpheli ise tutuklandı.

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Sosyal medyadan yasadışı organ satışı operasyonu

İKİNCİ OPERASYON: DAYI-YEĞEN OLARAK TANITTILAR

Operasyonun devamında Rusya uyruklu bir kişinin böbrek nakli olmak üzere Türkiye'ye geldiği belirlendi. Teknik ve fiziki takip neticesinde şüphelinin 9 Mart'ta nakil için özel bir hastaneye müracaat ettiği tespit edildi. Tarafların kendilerini dayı-yeğen yakınlığında beyan ettikleri evraklar kontrol edildiğinde birbirleriyle akrabalık bağı bulunmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde evraklarının da sahte olduğu tespit edilen böbrek alıcısı Rusya uyruklu J.B. ile verici Kazakistan uyruklu M.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin 10 bin dolar karşılığında anlaştıkları ve nakil işlemiyle ilgili Ukrayna uyruklu bir kişinin aracılık ücreti olarak 3 bin dolar ödeme yaptıkları öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutukladı.

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#Operasyon#Organ Satışı#İstanbul

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