Sosyal medyadan yardım istemişti: Çocuk tacizcisi yakalandı

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Şüpheli, bunun üzerine bir video çekerek kız çocuğundan özür diledi.

EMNİYETTE PİŞMAN OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri ortak çalışmayla A.D. adlı şüpheliyi, önceki gün yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetten yapılan açıklamada, “Şüpheli şahıs A.D. (22) Avcılar’da gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili olarak ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tahkikat işlemleri devam etmektedir” denildi. Şüpheli A.D.’nin polisteki ifadesinde “Pişmanım” dediği öğrenildi. Şüphelinin H.Ş. ile arkadaş olduklarını, zaman zaman tartıştıklarını, yaptıklarından pişmanlık duyduğunu söylediği, internet üzerinden yayınladığı bir video mesajıyla daha önce H.Ş.’den özür dilediğini söylediği de öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.