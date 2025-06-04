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Sosyal medyadan yardım istemişti: Çocuk tacizcisi yakalandı

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#Avcılar#Çocuk#Taciz
Sosyal medyadan yardım istemişti: Çocuk tacizcisi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 07:00

İstanbul Avcılar’da H.Ş. (14) adlı kız öğrenci, A.D. (22) ile bir oyun uygulaması üzerinden tanıştı. H.Ş. kendisini başka bir isimde tanıtan kişiyle bir süre sonra cep telefonundan Whatsapp uygulamasıyla sohbet etmeye başladı. Şüpheli, okul ve evini öğrendiği çocuğu görüşmeye zorlarken, mesajları da ailesine göndermekle tehdit etti. H.Ş., sosyal medyadan, “Arkadaşlar sesimi duyurun lütfen, tehdit ediliyorum, kurtulamıyorum” mesajıyla yardım istedi.

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Şüpheli, bunun üzerine bir video çekerek kız çocuğundan özür diledi.

EMNİYETTE PİŞMAN OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri ortak çalışmayla A.D. adlı şüpheliyi, önceki gün yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetten yapılan açıklamada, “Şüpheli şahıs A.D. (22) Avcılar’da gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili olarak ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tahkikat işlemleri devam etmektedir” denildi. Şüpheli A.D.’nin polisteki ifadesinde “Pişmanım” dediği öğrenildi. Şüphelinin H.Ş. ile arkadaş olduklarını, zaman zaman tartıştıklarını, yaptıklarından pişmanlık duyduğunu söylediği, internet üzerinden yayınladığı bir video mesajıyla daha önce H.Ş.’den özür dilediğini söylediği de öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Avcılar#Çocuk#Taciz

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