HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medyadan Valiye yazdı! Kapısında görünce gözlerine inanamadı

Güncelleme Tarihi:

#Tunceli#Şefik Aygöl#Vali Ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 11:56

Sosyal medya üzerinden çay davetinde bulunan Sinem Durmaz, Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl’ü kapısında görünce büyük mutluluk yaşadı.

Tunceli'de yaşayan Sinem Durmaz, Tunceli Valisi Şefik Aygöl’e sosyal medya üzerinden, "Umarım mesajımı okursunuz Valim. Bir akşam çay içmek, yanında da Tunceli için yapılabilecek projeleri dinlemek istersiniz. Sizi ve güzel eşinizi çaya davet etmek istiyorum. Başımızın üstünde yeriniz var gelirseniz bizi çok mutlu edersiniz" şeklinde mesaj gönderdi.

Daveti karşılıksız bırakmayan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, eşi Nazlı Aygöl ile birlikte Durmaz ailesini ziyaret etti. Vali Aygöl'ü kapıda gören Sinem Durmaz, büyük mutluluk yaşadı. Samimi sohbet içerisinde geçen ziyaret, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Ziyaret sonrası paylaşım yapan Vali Aygöl, "Çok güzel iki gönüle misafir olduk. Sosyal medyada davet etmişti bizi Sinem kızımız. Çok keyifli ve samimi saatlere şahitlik ettik" ifadelerini kullandı.

