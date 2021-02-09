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Gündem
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 09.02.2021 - 08:13 | Son Güncelleme:

Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon!

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Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon!
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Adana'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 12 kişiye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirici metin, fotoğraf ve video paylaşan 12 kişiyi tespit etti.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarla Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 190/2 maddesini ihlal ederek suç işleyen şüphelilerin yakalanması için ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin koçbaşlarıyla demir kapılarını kırarak girdikleri evlerde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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