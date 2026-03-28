Sosyal medyadan tuzağa 15 tutuklama

#Ankara#Polis#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 08:15

ANKARA’da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri evlerine davet edip, para almak için silahla tehdit ettikleri tespit edilerek yakalanan 23 şüpheliden 15’i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Sosyal medyadan tanıştıkları erkekleri evlerine davet edip silahla tehdit ve darbederek para aldıkları belirlenen kişiler tespit edildi. Fiziki ve teknik takip sonucu, toplam 20 olay takibe alındı.

Soruşturma kapsamında, emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 15’i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)

Gözden KaçmasınTrump’ın iki yolu: Ya hezimete uğrayacak ya da madara olacakTrump’ın iki yolu: Ya hezimete uğrayacak ya da madara olacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
