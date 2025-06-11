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Sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

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#Sosyal Medya#Terör Propagandası#DHKP/C
Sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 17:27

İzmir'de terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli, gözaltına alındı. Aranan bir kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

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 İzmir'de terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Terör Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı.

Sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASI 

Sosyal medya hesapları üzerinden DHKP/C, THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL gibi yasa dışı örgütlerin propagandasını yaptığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah harekete geçen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari durumdaki 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.  

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#Sosyal Medya#Terör Propagandası#DHKP/C

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