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Sosyal medyadan tanıştığı kadınları silahıyla darbederek gasbetti

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#Bayrampaşa#Kadına Şiddet#Darp
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 16:10

İstanbul Bayrampaşa'da sosyal medyadan tanıştığı iki kadını silahıyla darbederek cep telefonunu ve cüzdanını gasbetti. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, hırsızın kadına silahın kabzasıyla vurup kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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4 Mayıs Pazar günü saat 16.10 sıralarında ve 11 Mayıs Pazar günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İlk olayda bir kişi, sosyal medyada tanıştığı kadının isteği üzerine evine gitti. Yıldırım Mahallesi’ndeki eve giden kişi, silah kabzasıyla kadının kafasına vurarak cep telefonunu ve cüzdanını gasbetti.

Aynı kişi, ilk olaydan bir hafta sonra yine sosyal medyadan tanıştığı başka bir kadının evine giderek gasbetti. Kadının cep telefonunu ve cüzdanını çalan hırsız oradan hızla kaçtı. Olayların ardından inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Şüphelinin Azerbaycan uyruklu M.G. (27) olduğu belirlendi.

Ekipler, şüpheliyi Atışalanı Caddesi’nde 17 Mayıs’ta silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Öte yandan hırsızın kadına silahın kabzasıyla vurup kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Bayrampaşa#Kadına Şiddet#Darp

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