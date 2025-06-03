×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medyadan tanıştığı çocuğu taciz eden şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar#Sosyal Medya #Çocuğun Cinsel İstismarı
Sosyal medyadan tanıştığı çocuğu taciz eden şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 09:58

İstanbul Avcılar'da bilgisayardaki bir oyun uygulaması aracılığıyla tanıştığı H.Ş. (14) adlı kız çocuğuyla mesajlaşan ve çocuğa tacizde bulunan A.D. (22) Avcılar’da yakalandı. Şüpheli A.D. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan işlem başlatıldı.

Haberin Devamı

Avcılar'da H.Ş. adlı kız öğrenci, A.D. ile bir oyun uygulaması üzerinden tanıştı. H.Ş. kendisini başka bir isimde tanıtan kişiyle bir süre sonra cep telefonunu üzerinden WhatsApp uygulamasıyla sohbet etmeye başladı. Şüpheli, okul ve evini öğrendiği çocuğu görüşmeye zorlarken, mesajları da ailesine göndermekle tehdit etti.

H.Ş., sosyal medya üzerinden "Arkadaşlar sesimi duyurun lütfen, tehdit ediliyorum, kurtulamıyorum" şeklinde yazdığı mesajla sosyal medyadan yardım istedi. Şüpheli, bunun üzerine bir video çekerek kız çocuğundan özür diledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri ortak çalışma yapıp, kız çocuğu ve ailesiyle bağlantı kurarak şüphelinin kimliğini tespit etti. A.D. adlı şüpheli polis ekipleri tarafından ıkısa sürede yakalanarak gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Emniyetten yapılan açıklamada, "Şüpheli şahıs A.D.(22) 02.06.2025 tarihinde Avcılar ilçesinde gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili olarak 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tahkikat işlemleri devam etmektedir" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avcılar#Sosyal Medya #Çocuğun Cinsel İstismarı

BAKMADAN GEÇME!