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Sosyal medyadan taciz iddiası sonrası kâbusu yaşattılar

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#Adana#Sosyal Medya#Taciz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 13:12

Adana’nın Çukurova ilçesinde Berna K. ve 3 kişi, sosyal medyadan sözlü taciz ettiğini öne sürdükleri 24 yaşındaki Ahmet D.'yi bir eve çağırıp kadın elbisesi giydirerek hem darp etti hem de oynattı.

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Edinilen bilgiye göre olay, 1 ay önce merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet D. (24) sosyal medya üzerinden Berna K. isimli kadını taciz edip genç kadınla küfürleşti. Bunun üzerine Berna K., Ahmet D.’yi ‘Senden özür dileyeceğim gel buluşalım’ diyerek bir eve çağırdı.

 

EVE GİTTİ, İŞKENCE GÖRDÜ

Berna K.’ye güvenen Ahmet D., eve gittiğinde genç kadının yanı sıra akrabaları H.Y. ve ismini bilmediği 2 erkek şahısla karşılaştı. Ahmet D.’yi önce döven 3 şahıs, ardından gence kadın iç çamaşırı giydirip fotoğrafını çekti. Bununla da yetinmeyen şahıslar, Ahmet D.’ye kadın elbisesi giydirip oynatarak bu anları da saniye saniye cep telefonuna kaydetti.

O sırada bir şahsın, ‘Kız kardeşime canlı yayında yürüyen bir kişi’ dediği, B.K.’nin de ‘Özür dilerim Berna de’ diyerek Ahmet D.’ye talimat verdiği duyuldu.

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Sosyal medyadan taciz iddiası sonrası kâbusu yaşattılar

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Ahmet D. polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

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#Adana#Sosyal Medya#Taciz

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