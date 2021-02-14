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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.02.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

Sosyal medyadan 'Sonun Özgecan gibi olacak' diye tehdit etti... Gözaltına alındı

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Sosyal medyadan 'Sonun Özgecan gibi olacak' diye tehdit etti... Gözaltına alındı
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Azerbaycan uyruklu S.B, sosyal medya üzerinden canlı yayında Hacer isimli kadını ölümle tehdit ederek sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını ifade etti. Şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu S.B'nin, bir uygulama üzerinden canlı yayın yaptığı sırada "Hacer" isimli kadını ölümle tehdit ederek, sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını ifade ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli S.B, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada Fatih'te gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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