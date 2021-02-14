Sosyal medyadan 'Sonun Özgecan gibi olacak' diye tehdit etti... Gözaltına alındı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu S.B'nin, bir uygulama üzerinden canlı yayın yaptığı sırada "Hacer" isimli kadını ölümle tehdit ederek, sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını ifade ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli S.B, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada Fatih'te gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.