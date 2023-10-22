×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medyadan silah satanlara Eyüpsultan'da operasyon

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Polis#Silah
Sosyal medyadan silah satanlara Eyüpsultanda operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 10:32

İstanbul Eyüpsultan'da sosyal medya üzerinden silah satanlar jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Haberin Devamı

Yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen silahları Sosyal medya üzerinden satan şüpheliler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibine takıldı. Jandarma ekipleri şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin yasa dışı yollardan getirilen silahları sevk edileceğini tespit edilmesi üzerine Eyüpsultan'da bulunan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 32 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 26 adet pompalı av tüfeği, 32 adet şarjör ve 128 adet fişek ele geçirdi. Gözaltın alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen silahların ise İstanbul İl Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'nde incelemeye alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Polis#Silah

BAKMADAN GEÇME!