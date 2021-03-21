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Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa) (DHA)
Haber Giriş: 21.03.2021 - 15:46 | Son Güncelleme:

Sosyal medyadan Nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalışan 3 kişiye gözaltı

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Sosyal medyadan Nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalışan 3 kişiye gözaltı

Manisa'nın Salihli ve Yunusemre ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaparak Nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalıştıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Nevruz kutlamalarını provoke edebilecek kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Salihli'nin Sart Mahallesi yaşayan Ş.T. (27) ile Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde yaşayan H.K. (46) ile Atatürk Mahallesi'nde yaşayan A.Ö.'nün (51) sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaparak nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalıştıkları tespit edildi. 3 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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