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Sosyal medyadan müstehcen video paylaşımına tutuklama! 7 suç kaydı varmış

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sosyal Medya#Müstehcen Görüntü
Sosyal medyadan müstehcen video paylaşımına tutuklama 7 suç kaydı varmış
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 14:19

İstanbul'da Gönül S. adlı kadın müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 7 suç kaydı olduğu belirlenen Gönül S. 'Müstehcenlik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gönül S.'nin canlı video paylaşım siteleri üzerinden yayın açarak ürettiği içerikleri para karşılığı sattığı da belirlendi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yaptığı çalışmada, sosyal medyadan kendisine ait müstehcen görüntüleri paylaştığı tespit edilen Gönül S.'yi gözaltına aldı. 7 suç kaydı olduğu belirlenen kadın 'Müstehcenlik' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gönül S.'nin canlı video paylaşım siteleri üzerinden yayın açarak ürettiği içerikleri para karşılığı sattığı da belirlendi. Müstehcen içerikleri sosyal medya platformu X üzerinden tüm kullanıcılara açık olarak yayınladığı öne sürülen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İstanbul#Sosyal Medya#Müstehcen Görüntü

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