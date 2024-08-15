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Sosyal medyadan korkunç tuzak! 'Kızımızın namusunu kirlettin' dediler, dövüp 124 bin lirasını aldılar

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#İzmir#Sosyal Medya#Polis
Sosyal medyadan korkunç tuzak Kızımızın namusunu kirlettin dediler, dövüp 124 bin lirasını aldılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 10:22

İzmir’de bir kişi, sosyal medya üzerinden sahte hesapla tanıştığı ve buluştuğu kadının suç ortaklarınca, "kızımızın namusunu kirlettin" denilerek darp edildi. Darp ettikleri şahsın banka hesaplarından da kendilerine 124 bin TL para gönderen E.E ve Z.N.B., tutuklandı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, sosyal medya üzerinden sahte hesapla tanıştığı ve buluştuğu kadının suç ortakları tarafından, "kızımızın namusunu kirlettin" denilerek darp edildi. Şüpheliler darp ettikleri kişinin banka hesaplarını ele geçirerek buradan kendilerine 124 bin TL de para gönderdi. Şahsın polise ihbarı üzerine ekipler harekete geçerek, şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titizlikle yürüttüğü saha ve teknik çalışmalar sonucu 2 şüpheli, eş zamanlı operasyonla Buca ilçesinde saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E ve Z.N.B., isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Sosyal medyadan korkunç tuzak Kızımızın namusunu kirlettin dediler, dövüp 124 bin lirasını aldılar

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#İzmir#Sosyal Medya#Polis

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