Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medyadan 'Konserde 9.30’da bomba patlayacak’ dedi! Kıskıvrak yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Sosyal Medya#ŞIRNAK#Polis
Sosyal medyadan Konserde 9.30’da bomba patlayacak’ dedi Kıskıvrak yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 16:30

Şırnak'ta 30 Ekim’de gerçekleştirilen ‘Cizre Müzik Festivali alanından, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayının altına, saat 21.30’u kastederek ‘9.30’da patlama olacak’ paylaşımında bulunan S.D.’nin (21), 1 saat içerisinde Silopi'de tespit edilen adresinde gözaltına alındığı ortaya çıktı. ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan adliyeye sevk edilen S.D., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Cizre ilçesinde 30 Ekim’de modacı Hikmet Eraslan tarafından planlanan, Şırnak Valiliği ile Cizre Kaymakamlığı’nın desteğiyle düzenlenen konsere binlerce kişi katıldı. Soner Sarıkabadayı, Sefo, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un sahne aldığı konser, Dicle Nehri kıyısındaki Mem-u Zin Parkı'nda yapıldı.

Konser alanından saat 20.30 sıralarında sosyal medyadan yapılan canlı yayının altına saat 21.30’u kastederek, ‘9.30’da patlama olacak’ paylaşımı yapan S.D., polisi ve jandarmayı harekete geçirdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince S.D.’nin adresi tespit edildi. Silopi ilçesine bağlı Bostancı köyünde yaşayan S.D., Polis Özel Harekat (PÖH), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve jandarmanın ortak düzenlediği operasyonla evinde, saat 21.30’da yakalanarak, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan gözaltına alındı.

Haberin Devamı

‘BU YORUMUN SUÇ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM’

Karakola götürülen S.D. ifadesinde, “Televizyon izliyordum. Saat 20.30 sıralarında telefonumu elime alarak telefonumda yüklü olan sosyal medya uygulaması Tiktok’a giriş yaptığımda rastgele kendisini tanımadığım o esnada canlı yayın açan bir kişinin canlı yayınına katıldım ve canlı yayının Cizre ilçesindeki konser alanından yapıldığını fark ettim. Sonrasında şaka amaçlı canlı yayının yorumlar kısmına ‘9.30’da patlama olacak’ şeklinde yorum yaptım.

Sosyal medyadan Konserde 9.30’da bomba patlayacak’ dedi Kıskıvrak yakalandı

Bu yorumu yapmamda herhangi bir art niyet yoktur. Bu yorumun suç olabileceğini düşünmemiştim. Bilinçsizce ve cahilce böyle bir yorum yaptığım için çok pişman oldum. Bugünden sonra böyle bir şey yapmayacağım. Konser alanında benim de akrabalarım vardı.

Kendi akrabalarım dahil hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelsin istemem. Ben vatanıma sadık bir vatandaşım” dedi.
Sosyal medyadan Konserde 9.30’da bomba patlayacak’ dedi Kıskıvrak yakalandı

S.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontroller serbest bırakıldı.

Gözden Kaçmasın

Bursada yangın faciası 9 kişi hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktıBursa'da yangın faciası! 9 kişi hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktıHaberi görüntüle



Haberle ilgili daha fazlası:
#Sosyal Medya#ŞIRNAK#Polis

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV! 'Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

#Grip

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV! 'Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

#Grip