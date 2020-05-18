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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 18.05.2020 - 12:30,Son Güncelleme:

Sosyal medyadan İslamiyet'e hakaret ettiği öne sürülen şüpheli adliyede

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Sosyal medyadan İslamiyet'e hakaret ettiği öne sürülen şüpheli adliyede
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ANTALYA'da, sosyal medyadan İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan F.E., adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya hesabından İslamiyet ile ilgili hakaret içeren paylaşımlar yaptığı öne sürülen F.E. hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla kolluk güçlerinin araştırması sonucu paylaşımları yaptığı iddia edilen F.E., dün polis ekiplerince gözaltına alındı. F.E., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Fotoğrafçı ve yazar olduğu belirtilen F.E.'nin sosyal medya hesabındaki İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlara çok sayıda kişi tepki gösterdi.

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