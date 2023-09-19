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Sosyal medyadan hayvan ‘siparişi’

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#Berat Kızılel#Cins Kedi Köpekler#Cins Kedi Köpek Satışı
Sosyal medyadan hayvan ‘siparişi’
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 07:00

Sosyal medya üzerinden hayvan satışlarında patlama görülüyor. Cins kedi köpekleri evde üretenler, daha anne karnında rezervasyon alıyor. Bu satışlardan 400 bin TL’ye kadar kazanç elde ediliyor.

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MARKA Geliştirme Uzmanı Berat Kızılel, sosyal medya üzerinden yapılan hayvan satışlarına ilişkin ilginç tespitlerde bulundu. Hürriyet’e konuşan Berat Kızılel “E-ticaret sitelerindeki hayvan satışı ilanlarına” ilişkin yaptığı araştırmayı şöyle anlattı:

“Son dönemde gözle görülür bir artış var. Sabah dokuz, akşam altı mesai yapmak istemeyen bazı uyanıklar, cins köpekleri alıp, evde üretiyorlar. Cinsine göre bir kedi ya da köpeği 10 bin TL ile 100 bin TL arasında satışa çıkarıyorlar.

Sosyal medyadan hayvan ‘siparişi’

DOĞMAMIŞ YAVRUYA REZERVASYON

Bir kedi ya da köpeğin bir defada en az dört yavru dünyaya getirdiği düşünüldüğünde, bu üreticilerin yılda iki defa 40 bin ile 400 bin TL arasında kazanç elde ettiğini düşünebiliriz. İşin ahlaki boyutu bir yana, denetim olmadığı için hem hayvanlar kaderlerine terk edilmiş oluyor hem de vergisiz ve denetimsiz bir alan doğmuş oluyor. Bazı cins yavrular daha anne karnındayken, hayvan üreticileri tarafından rezervasyonla satılıyor. Örneğin dişi ve erkek hayvanlar özellikle Instagram’da görücüye çıkarılıyor. Dişi hamile ise ‘İki ay sonra yavruları olacak. Şimdiden rezerve ettirin’ deniliyor. Ciddi anlamda, hayvanlar pazarlık konusu olmuş durumda. Doğduktan sonra yavruların en az 3 ay anne hayvanın yanında kalması gerektiği bilinirken, bazıları daha bir aylıkken satılıyor.

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Bir diğer husus da, bu satışları Türkiye’de Türkler kadar yabancıların da yaptığı. Ülkemize yerleşmiş özellikle Ruslar, bu alana yavaş yavaş hakim olmuş durumda. Sosyal medyada denk geldiğiniz iki ilandan birinin sahibi Rus. Devletin acilen bu duruma el koyması gerekiyor.”

 

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#Berat Kızılel#Cins Kedi Köpekler#Cins Kedi Köpek Satışı

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