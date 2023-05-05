Sosyal medyadan davetle gasp

Haberin Devamı

Tanıştığı kişi, kendisini Pendik’deki evine davet etti. Mina Z. taksiyle gittiğinde evin önüne gittiğinde karşısında ellerinde silahlı 2 kişi buldu. 2 kişi, hem Mina Z.’nin hem de taksicinin cep telefonları ve üzerlerindeki parayı alarak kaçtı. Yine aynı bölgede 2 kadın ve 2 taksicinin de paraları gasp edildi. Ekipler, gaspçıların Bartu T. ve Şafak A. olduğunu belirledi ve gözaltına aldı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Sorguda, 2 gaspçının yabancı uyruklu kadınlarla sosyal medya üzerinden arkadaşlık bahanesiyle bağlantı kurdukları, evlerine davet ederek gasp ettikleri belirlendi. 2 gaspçı tutuklanarak cezaevine gönderildi.