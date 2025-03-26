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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı’na hakaret eden şahıs gözaltına alındı

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#Ekrem İmamoğlu#Beykoz#Cumhurbaşkanı
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı’na hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 23:38

İstanbul'da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kadın gözaltına alındı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yolsuzluk ve terör soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına yönelik hakaretlerde bulunan Banu Ö. isimli (40) kadın, Beykoz’daki evinde gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri biten şüpheli kadın, Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerin ardından kadının üç hafta gözlem altında tutulmasına karar verilmesinin ardından şüpheli Banu Ö., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

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#Ekrem İmamoğlu#Beykoz#Cumhurbaşkanı

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