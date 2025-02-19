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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret paylaşımları yapan kişi yakalandı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suriye#İçişleri Bakanlığı
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret paylaşımları yapan kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 14:21

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişinin Suriye'de yakalandığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan çalışmada, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yapan kişinin 49 yaşındaki T.G. olduğunun belirlendiği ifade edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de ikamet eden T.G'nin Suriye'ye gittiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarılmış, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımızın çalışması, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Hatay İstihbarat Şube müdürlükleri desteği ile Suriye'de yakalanmıştır. Siber Suçlar Daire Başkanlığımızca söz konusu içeriği paylaşan 97 hesapla ilgili adli süreç başlatılmış ve bu hesapların tamamı mahkeme kararıyla erişime kapatılmıştır."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suriye#İçişleri Bakanlığı

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